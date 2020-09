Weil er Cannabis und Waffen in seiner Wohnung aufbewahrt hatte, ist ein 26-Jähriger vom Landgericht Frankfurt zu neun Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Er soll der Hooligan-Szene angehören. In dem am Freitag bekannt gewordenen Urteil ging die Strafkammer von Rauschgiftbesitz in einem minder schweren Fall aus.