Einer von fünf fest installierten Blitzern in Kassel, die 2012 nicht ordnungsgemäß kontrolliert wurden. Bild © picture-alliance/dpa

Bewährungsstrafe in Kasseler Blitzer-Affäre

Er hätte eine Blitzer-Firma überwachen sollen - stattdessen unterschrieb er die Kontrollformulare, ohne kontrolliert zu haben. Dafür hat das Landgericht Kassel nun einen früheren Ordnungsamt-Mitarbeiter verurteilt.

Das Landgericht Kassel hat einen früheren Ordnungsamt-Mitarbeiter zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der 54-Jährige hätte 2012 eine Firma kontrollieren sollen, die fünf fest installierte Blitzer in Kassel aufgestellt und gewartet hatte. Allerdings überwachte er die Kontrollen nach Ansicht des Gerichts nicht immer, sondern stellte der Firma stattdessen Blanko-Formulare aus. Die Mitarbeiter der Blitzer-Firma konnten sich so selbst bestätigen, dass sie die Geräte ordnungsgemäß kontrollierten.

17.000 Strafmandate, die von diesen Blitzgeräten ausgingen, waren dadurch rechtswidrig, weil die Beweiskette "massiv untergraben" wurde. Das Urteil in der sogenannten Kasseler Blitzer-Affäre lautete auf Falschbeurkundung im Amt. Der 54-Jährige hätte die Kontrollen selbst überwachen müssen, weil Geschwindigkeitsmessungen eine hoheitliche Aufgabe sind. Der 64 Jahre alte Chef der Firma wurde wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt.

Verteidigung wollte Freispruch

Das Urteil am Freitag fiel im Berufungsprozess. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert. Der angeklagte Mitarbeiter der Stadt sah sich als "Bauernopfer" für Fehler, die damals in der Stadtverwaltung gemacht worden seien. Zuvor war der 54-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt worden, der 64-Jährige zu einer Geldstrafe von 7.200 Euro, die Strafen fielen jetzt also höher aus.

