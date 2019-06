Ladendetektive haben am Samstag in Darmstadt einen bewaffneten Dieb überwältigt.

Der obdachlose Mann sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er hatte in einem Kaufhaus neun Parfümflaschen im Wert von über 700 Euro gestohlen. Als die Detektive ihn festhielten, zog er eine Pistole mit Pfefferspray. Er konnte aber schnell überwältigt werden.