Ein unbekannter Mann hat einen Biomarkt in Kassel überfallen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat er den Laden am Samstag mit einer Schusswaffe und erbeutete damit Einnahmen. Zur Höhe der Summe machte die Polizei keine Angaben. Der Mann floh mit einem vermutlich goldfarbenen Fahrrad in die Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.