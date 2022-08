Ein Unbekannter hat am Montagabend mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in Hasselroth (Main-Kinzig) überfallen und einen 31 Jahre alten Mitarbeiter bedroht.

Mit vorgehaltener Waffe habe er Bargeld gefordert, so die Polizei am Dienstag. Dann sei er mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro zu Fuß geflohen. Die Fahndung nach ihm läuft.