Ein maskierter und bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Mühlheim am Main (Offenbach) eine Tankstelle überfallen.

Er bedrohte einen Angestellten mit einer schwarzen Pistole und floh mit den Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe der Beute machten die Beamten zunächst keine Angabe.