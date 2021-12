Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Reinhardshagen (Kassel) ausgeraubt.

Er bedrohte die Angestellten am Donnerstagabend mit einer Pistole und erbeutete Bargeld in zunächst unbekannter Höhe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Eine Fahndung blieb erfolglos.