Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in der Kasseler Straße in Calden (Kassel) überfallen.

Wie die Polizei berichtet, bedrohte er die Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Er flüchtete in einem dunklen Kleinwagen. Die Polizei sucht Zeugen.