Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Textilgeschäft hat ein Unbekannter mehrere Tausend Euro erbeutet.

Nach Polizeiangaben hat der Mann am Mittwoch zwei Angestellte in dem Geschäft in Bischofsheim (Groß-Gerau) mit einer Waffe bedroht, die Tageseinnahmen gefordert und dann die beiden Mitarbeiter in einen Büroraum eingesperrt. Er flüchtete mit dem Geld.