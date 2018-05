In einer dramatischen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute die Bewohner eines brennenden Hauses in Gießen in Sicherheit gebracht. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus.

Als Anwohner des Mehrfamilienhauses in Gießen am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmierten, stand eine Wohnung bereits in Flammen. Die Feuerwehr rettete rund 40 Menschen in einer dramatischen Aktion mit Drehleitern aus dem Stockwerk über der brennenden Wohnung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Vier Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Anwohner über Katwarn informiert

Etwa 100 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Einige Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück, rund 20 Personen mussten allerdings für die Nacht eine andere Unterkunft finden.

Die Anwohner in Gießen wurden über das Warnsystem Katwarn informiert und gebeten, alle Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Es müsse noch gewartet werden, bis der Brandort betretbar sei, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Voraussichtlich am Donnerstag werde mit ersten Ergebnissen zur Brandursache gerechnet.

Sendung: hr-info, 02.05.2018, 06.00 Uhr