Flammen schlagen aus einem Wohnhaus in Hanau-Großauheim. Bild © Feuerwehr Hanau (Facebook)

Hausbrand in Hanau

Bewohner bei Wohnhausbrand in Hanau schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hanau-Großauheim hat sich ein Mensch eine schwere Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Feuerwehr war für die Löscharbeiten länger in Beschlag als erwartet.

Das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus mit Imbiss im Hanauer Stadtteil Großauheim war am Sonntag gegen 5.30 Uhr bemerkt worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch erlitt dabei eine schwere Rauchvergiftung und und kam in ein Krankenhaus. Sechs weitere Menschen konnten unverletzt aus dem Gebäude befreit werden.

Der Brand beschäftigte die Feuerwehr länger als erwartet: Gegen 7 Uhr sei das Feuer zunächst unter Kontrolle gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Doch rund eineinhalb Stunden später entwickelten sich erneut Flammen und griffen auf den Dachstuhl eines Nachbargebäudes über. Alle Bewohner dieses Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.