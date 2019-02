Bei einem Brand in einer Altenwohnanlage in Geisenheim ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Das Feuer war in seiner Wohnung ausgebrochen.

In einer Altenwohnanlage in Geisenheim (Rheingau-Taunus) ist am Montagabend bei einem Feuer ein 69 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. 27 weitere Senioren wurden aus dem Gebäude in der Hospitalstraße geholt und in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Von ihnen sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Räume vorerst unbewohnbar

Der Brand war gegen 21 Uhr in der Wohnung des 69-Jährigen im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen und gut eine Stunde später bereits gelöscht. Starker Rauch zog allerdings durch mehrere Etagen. Die Räume sind vorerst unbewohnbar, weshalb die Bewohner bei Angehörigen oder in Krankenhäusern unterkamen.

Das Todesopfer sei vermutlich durch Brandverletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar.

Laut Polizei liegt die Wohnung in einem Gebäudeteil des Caritas Altenzentrums Marienheim, in dem es vor allem Mietwohnungen für Betreuung im Bedarfsfall gibt. Einsatzkräfte und Notfallseelsorger waren vor Ort.

Sendung: hr-iNFO, 20.02.2019, 6:20 Uhr