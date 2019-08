Brand in Textildruckerei

In einer Textildruckerei in Schlüchtern (Main-Kinzig) ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr mussten aus der Wohnung darüber drei Menschen und vier Hunde mit einer Drehleiter gerettet werden. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.