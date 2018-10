Mitarbeiter einer Pizzeria haben in Nüsttal eine Mutter und ihre zwei Kinder aus einem brennenden Haus gerettet. Ein Bewohner hatte das Gebäude in Brand gesteckt.

Ein 48-Jähriger wurde nach dem Brand eines Zweifamilienhauses in Nüsttal-Morles (Fulda) festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann unter dem dringenden Verdacht, das Gebäude, in dem er selbst wohnte, am späten Samstagabend an mehreren Stellen in Brand gesetzt zu haben. Dann verließ er demnach das Haus.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Mutter mit ihren drei und fünf Jahre alten Kindern im Obergeschoss des Hauses. Wegen der Rauchentwicklung konnten sie nicht mehr über das Treppenhaus flüchten. Mitarbeitern einer angrenzenden Pizzeria gelang es, die Familie unverletzt mit einer Leiter zu retten. Eine Zeugin, die sich in der Nähe aufhielt, erlitt einen Schock.

Motiv des Brandstifters unklar

Die Feuerwehr traf kurz danach ein. Etwa 35 Rettungskräfte aus Hofaschenbach, Rimmels, Mittelschenbach, Haselstein und Hünfeld konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Der Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der mutmaßliche Brandstifter wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Zum Motiv und den Hintergründen konnten die Ermittler bislang keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft Fulda prüft, ob der Verdächtige zwecks Erlass eines Haftbefehls beim Amtsgericht Fulda vorgeführt wird.

Sendung: hr-iNFO, 21.10.2018, 8 Uhr