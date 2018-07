Sadist aus Mittelhessen muss sieben Jahre in Haft

Ein Mann kontaktiert eine junge Frau im Internet. Er drängt sie, sich von ihm erhängen zu lassen. Die Frau kommt mit dem Leben davon. Nun muss der Hesse für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil gegen einen Mann aus Mittelhessen bestätigt: Er muss für sieben Jahre in Haft, weil er eine psychisch kranke Frau dazu gedrängt hat, sich von ihm erhängen zu lassen. Sein Opfer hatte er in einem Online-Forum für suizidgefährdete Menschen kennengelernt. Bei dem Mann soll es sich um einen Familienvater aus der Nähe von Weilburg handeln, wie mittelhessen.de berichtete.

Im April 2016 folgte ein Treffen am Bahnhof in Gießen. Weil die Polizei dort nach einem Hinweis rechtzeitig einschritt und ihn festnahm, kam es erst gar nicht zu der Tat. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler Abschleppseile und Kabelbinder zum Erhängen und Fesseln.

Direkte Mord-Ankündigung Novum vor Gericht

Das Gießener Landgericht hatte den damals 57-Jährigen Anfang 2017 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Weil die Frau, damals 23, nicht zu Schaden kam, lautete der Tatbestand: Sich-Bereiterklären zum Mord. Normalerweise geht es dabei um Fälle, in denen der Täter jemandem sagt, dass er vorhat, eine dritte Person umzubringen. Hier hatte der Täter seinem Opfer angekündigt, es zu töten - so ein Fall wurde noch nie höchstrichterlich entschieden.

Nach Auffassung der BGH-Richter hat sich der Mann genauso strafbar gemacht: Was die Gefahr für das Opfer angehe, sei kein Unterschied zu erkennen. Nach Ansicht der Richter wollte der Angeklagte seine sado-masochistischen Tötungsfantasien ausleben. Gegen das Urteil hatte er Revision eingelegt. Diese wies der BGH am Mittwoch zurück. Das Urteil ist damit rechtskräftig.