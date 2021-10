Bei einem Band in einer Küche hat ein Nachbar am Donnerstagabend eine Frau in Biblis (Bergstraße) gerettet.

Nach Angaben der Polizei trug der 34-Jährige die bettlägerige 84-Jährige ins Freie. Sie und ihre 37 Jahre alte Pflegekraft kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Retter blieb unverletzt. Die Brandursache ist unklar, die Küche wurde komplett zerstört.