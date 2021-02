Einsatzkräfte am Fundort der Frauenleiche in Biebesheim am Rhein

Einsatzkräfte am Fundort der Frauenleiche in Biebesheim am Rhein Bild © Keutz TV-News

Leichenfund in Biebesheim am Rhein [Audioseite]

Im südhessischen Biebesheim am Rhein ist die Leiche einer 27 Jahre alte Frau in einem Gebüsch gefunden worden. Die Polizei ermittelt "in alle Richtungen".

Über den Notruf der Polizei sei am späten Samstagnachmittag eine leblose Frau im Bereich eines Gebüsches in der Gernsheimer Straße in Biebesheim am Rhein (Groß-Gerau) gemeldet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes und der Polizei habe ein Notarzt nur noch den Tod der jungen Frau aus Biebesheim feststellen können.

Zu den Hintergründen - also auch zur Frage, ob womöglich ein Verbrechen vorliegt - machten die Ermittler bislang keine Angaben. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt. Im Lauf des Sonntags soll es eine Presseerklärung zum Ermittlungsstand geben.

Sendung: hr-iNFO, 28.02.2021, 08.00 Uhr