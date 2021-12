Ein Schuppen in Biebesheim (Groß-Gerau), in dem Mülltonnen abgestellt waren, ist am Dienstagabend abgebrannt.

Der Schaden betrage rund 30.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler vermuten einen technischen Defekt als Brandursache.