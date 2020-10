Weil ein Laster rund 50 Kästen Bier verloren hatte, hat die Polizei in Bad Nauheim (Wetterau) am Dienstag die Auffahrt zur A5 in Richtung Kassel gesperrt.

Die Getränkekisten hatten sich auf der Straße verteilt, nachdem sich die Seitentür des Transporters aus ungeklärter Ursache geöffnet hatte. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.