Ein mit Bierkästen beladener Lastwagen ist auf der A7 bei Melsungen umgekippt. Ein Teil seiner Ladung verteilte sich über die Autobahn.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Unfall verwandelte die A7 an der Unfallstelle zwischen Melsungen (Schwalm-Eder) und Guxhagen am Montagvormittag in ein Meer aus Bierkästen und Scherben. Der mit Leergut beladene Lkw war zuvor in einen Unfall verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Hergang ist noch unklar. Zugfahrzeug und Anhänger waren schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Der Fahrer blieb nach ersten Eindrücken unverletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus.

Die A7 Richtung Norden war wegen der verlorenen Ladung zunächst gesperrt. Nach ersten Reinigungsarbeiten gab die Autobahnmeisterei den linken von drei Fahrstreifen wieder für den Verkehr frei.

Unfall mit Getränke-Lkw auch in Baden-Würrtemberg

In Baden-Württemberg war am Montagvormittag ebenfalls ein Bierlaster verunglückt. Hier war ein anderer Lastwagen an einem Stauende auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg auf den Getränke-Lkw aufgefahren. Beide Fahrer wurden verletzt, einer schwer. Rund 600 Getränkekisten lagen auf der Fahrbahn.

Schon früher hatte es Bierlaster-Unfälle gegeben. Im vergangenen Oktober verlor ein Lastwagen auf der A45 in der Wetterau bei einem Unfall rund 30.000 Flaschen Bier. In Beerfelden (Odenwald) kippten im März 2017 250 Bierkästen in einer Kurve von einem Lastwagen. Ein entgegenkommendes Auto wurde beschädigt.