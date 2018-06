Leere Bierkästen häufen sich am Straßenrand.

Leere Bierkästen häufen sich am Straßenrand. Bild © hessennews.tv

Ein mit Bierkästen beladener Lastwagen ist auf der A7 bei Melsungen umgekippt. Ein Teil seiner Ladung verteilte sich quer über die Autobahn. Erst am späten Abend konnte der Laster geborgen werden.

Der Unfall verwandelte die A7 an der Unfallstelle zwischen Melsungen (Schwalm-Eder) und Guxhagen am Montagvormittag in ein Meer aus Bierkästen und Scherben. Der 27-jährige Fahrer des mit Leergut beladenen Lkw habe nach eigenen Angaben aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über das Gespann verloren, berichtete die Polizei.

Der Lkw kam hinter dem Seitenstreifen zum Stehen. Bild © hessennews.tv

Zugfahrzeug und Anhänger kamen schließlich rechts vom Seitenstreifen hinter der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer blieb nach ersten Eindrücken unverletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus. Zwei nachfolgende Pkw wurden durch die herabgefallene Ladung beschädigt.

Die A7 Richtung Norden war zunächst gesperrt. Es entstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Nach ersten Reinigungsarbeiten gab die Autobahnmeisterei zunächst den linken, kurz darauf alle drei Fahrstreifen vorübergehend frei. Wegen der Bergung des Lasters wurde der rechte Fahrstreifen ab 13.30 Uhr erneut gesperrt. Erst gegen 22.45 Uhr konnte der Lkw geborgen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Den bei dem Unfall entstandenen Gesamtschaden gaben die Beamten mit 90.000 Euro an.

Unfall mit Getränke-Lkw auch in Baden-Würrtemberg

In Baden-Württemberg war am Montagvormittag ebenfalls ein Bierlaster verunglückt. Hier war ein anderer Lastwagen an einem Stauende auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg auf den Getränke-Lkw aufgefahren. Beide Fahrer wurden verletzt, einer schwer. Rund 600 Getränkekisten lagen auf der Fahrbahn.

Schon früher hatte es Bierlaster-Unfälle gegeben. Im vergangenen Oktober verlor ein Lastwagen auf der A45 in der Wetterau bei einem Unfall rund 30.000 Flaschen Bier. In Beerfelden (Odenwald) kippten im März 2017 250 Bierkästen in einer Kurve von einem Lastwagen. Ein entgegenkommendes Auto wurde beschädigt.

