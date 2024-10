Dutzende Bierkästen fielen am Donnerstagnachmittag auf die A67-Fahrbahn nahe Rüsselsheim, Glasscherben und Bier verteilten sich großflächig. Verletzt wurde niemand. Ein Auto wurde beim Überfahren der Trümmer beschädigt. Während der Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr in Richtung Frankfurt, aber auch auf der A60 in Richtung Rüsselsheim. Warum sich die Bordwand löste, ist unklar.