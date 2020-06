Auf der A643 bei Wiesbaden ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 54-Jährige am Vortag auf dem Zubringer zur A66 im Kurvenbereich gestürzt. Dabei erfasste ihn ein Wohnmobil. Der Biker kam in eine Klinik.