Ein mit zwei Menschen besetztes Motorrad ist am Freitagmorgen in der Überleitung von der B49 in einer Kurve nahe Gießen mit einem Lkw kollidiert.

Beide wurden verletzt. Der Lkw-Fahrer und ein Zeuge des Unfalls erlitten einen Schock. Die A485 wurde zwischen Bergwerkswald und Schiffenberger Tal gesperrt.