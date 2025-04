Biker in Hanau schwer verunglückt

Ein Motorradfahrer in Hanau ist am Freitagmorgen schwer verunglückt. Vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit verlor der 23-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit der Leitplanke.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 12:34 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und das Motorrad ging direkt in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.