Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Calden (Kassel) schwer verletzt worden.

In dem Bus erlitt zudem eine Frau einen Schock. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Biker beim Passieren eines parkenden Autos den entgegenkommenden Bus.