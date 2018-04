Auf der B252 wurde am Freitag ein Biker tödlich verletzt.

In den Gegenverkehr geraten

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Nordhessen tödlich verletzt worden. Er geriet in den Gegenverkehr.

Der 30 Jahre alte Motorradfahrer fuhr am frühen Freitagnachmittag auf der B252 in Vöhl (Waldeck-Frankenberg) Richtung Korbach. Nach Angaben der Polizei wollte er ein vor ihm fahrendes Auto überholen, als dieses verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen Kleintransporter. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend an seinen Verletzungen starb.

Autofahrer blieben unverletzt

Die Autofahrerin und der Fahrer des Kleintransporters blieben unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die B252 für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Sendung: YOU FM, 21.04.2018, 10.00 Uhr