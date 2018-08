Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Odenwald ums Leben gekommen. Er war im Gegenverkehr gegen ein Auto geprallt. Drei weitere Menschen erlitten Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der B38 in Fürth (Odenwald) ums Leben gekommen. Der 21 Jahre alte Mann war am Freitagabend ersten Ermittlungen zufolge mit seiner Maschine in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Pkw kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-Jährige starb, die vier Personen im Auto wurden verletzt. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, konnte die Polizei bisher nicht rekonstruieren.

Sendung: hr-iNFO, 04.08.2018, 7.00 Uhr