Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag auf der L3041 bei Friedrichsdorf (Hochtaunus) gestürzt und schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 24.06.25 um 11:23 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war er beim Überholen an den Außenspiegel eines Autos gestoßen und ins Schleudern geraten. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.