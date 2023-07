Ein Schaden von mindestens 1,6 Millionen Euro ist im Landkreis Kassel an kreiseigenen Gebäuden und Fahrzeugen bei einem Unwetter Ende Juni entstanden.

Betroffen seien 28 Schulstandorte, sechs Gemeinschaftsunterkünfte, das Kreishaus sowie zwei Außenstellen, teilte Landrat Siebert (SPD) am Dienstag mit. Die Ahnatal-Schule in Vellmar habe es am schwersten getroffen. "Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf mindestens 700.000 Euro." Die Unwetterschäden an Dienstfahrzeugen bezifferte Siebert alleine auf mindestens 100.000 Euro.