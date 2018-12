Nirgendwo in Deutschland war es in diesem Jahr so warm wie in Frankfurt. Die Mainmetropole hat damit den viel weiter südlich gelegenen bisherigen Rekordhalter abgelöst.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Frankfurt wärmster Ort Deutschlands [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Heiß, heißer, Frankfurter Westend: Hier haben Meteorologen mit 12,9 Grad Celsius die deutschlandweit höchste Durchschnittstemperatur des Jahres 2018 gemessen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. Den bisherigen Jahresmittel-Rekord hielt Freiburg mit 12,8 Grad. Im langjährigen Mittel liegt die Temperatur in Frankfurt bei 10,3 Grad.

Was Hessen angeht, so wurde die landesweite Rekord-Durchschnittstemperatur aus dem Jahr 2014 schon wieder gebrochen: Damals wurden durchschnittlich 10,3 Grad gemessen. In diesem Jahr waren es 10,6 Grad - und damit auch 0,2 Grad mehr als im gesamtdeutschen Durchschnitt (siehe Infobox). Das hatte Folgen unter anderem für die Bauern und den Wintersport.

Höhere Temperatur, weniger Regen

Das Jahr war in Hessen nicht nur heißer als in ganz Deutschland, es war auch noch etwas trockener: Die Niederschläge summierten sich auf knapp 580 Liter pro Quadratmeter, bundesweit waren es 590 Liter. Zum Vergleich: Normalerweise fallen deutschlandweit etwa 790 Liter.

Dabei stand die Sonne in Hessen etwas kürzer am Himmel als im Bundesdurchschnitt: Sie schien fast 1.970 Stunden, der Bundesdurchschnitt lag bei 2.020 Stunden. Das einprägsamste Wetterphänomen des Jahres war das Sturmtief "Fabienne": Es verursachte am 23. September besonders im Raum Darmstadt große Schäden.