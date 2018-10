Die Artenvielfalt in der Rhön ist nach Ansicht von Naturschutz-Experten stark bedroht. Aktut gefährdet ist demnach das Birkhuhn. Stirbt der Vogel dort aus, verschwinden auch andere Arten.

Die Rhön ist laut Naturschutzexperten eines der letzten Rückzugsorte für einige Tiere, die andernorts bereits fehlen. "Wir müssen aufpassen, dass der Aderlass nicht noch größer wird. Der Auerhahn und der Kiebitz sowie einige Fledermausarten sind wegen der Umwelteinflüsse bereits verschwunden", sagt der Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Torsten Raab, in Gersfeld.

Vom Aussterben akut bedroht ist beispielsweise auch das Birkhuhn. Etwa 25 Exemplare leben aktuell nur noch in der Rhön, in den 60er-Jahren waren es noch mehr als 600 Tiere. Ende der 1970er und Anfang der 1980er brach die Population ein. Die Lebensbedingungen wurden immer schlechter - bis heute.

"Der Charaktervogel der Rhön ist äußerst selten geworden. Wir müssen ihn bewahren, weil er als Leitart eine Signalwirkung besitzt: Stirbt das Birkhuhn aus, folgen erfahrungsgemäß weitere Arten", erklärte Torsten Kirchner vom Rhöner Birkhuhn-Schutzprojekt.

Damit die Population nicht weiter schrumpft, werden sogar Vögel aus Schweden importiert. "Ohne die Unterstützung, wäre das Birkhuhn hier bereits ausgestorben", befand Kirchner. In acht Jahren wurden knapp 150 Birkhühner aus Europas Norden in die Rhön gebracht. Aber nur einige davon überlebten.

Stark unter Druck steht das Birkwild wegen seiner Fressfeinde. Fuchs, Uhu und Kolkrabe mögen die auffällig gefiederten Vögel. Der Lebensraum der Freiland liebenden Birkhühner hat sich durch die Aufforstung der Nachkriegsjahre verschlechtert. Gestört werden sie auch durch die Landwirtschaft und Freizeitsportler, etwa Wanderer und Mountainbiker, wie Kirchner erklärt.

Weitere Informationen

Das Birkhuhn

Birkhühner gehören zur Familie der Raufußhühner. Sie sind etwa so groß wie Haushühner, wiegen rund 1,2 Kilogramm. Die Weibchen tragen ein bräunliches Federkleid, die Männchen sind blauschwarz. Besonderes Merkmal beim Männchen: die beiden roten Balzrosen über den Augen und das krumme Gefieder am Hinterteil. Birkhühner leben in Heide- und Moorgebiete sowie stark gelichtete Waldflächen.

Ende der weiteren Informationen