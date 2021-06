Tief Peter sorgt weiter für Gewitter und heftige Regenfälle in Hessen. Doch schon ab Donnerstag ist Besserung in Sicht. Das Wochenende verspricht sogar echtes Sommerwetter mit bis zu 30 Grad.

Es blitzt, es stürmt, es schüttet: Seit vergangenem Donnerstag toben sich immer wieder heftige Gewitter mit Starkregen über Hessen aus. Nach einer kurzen Verschnaufpause drohen schon ab Dienstagnachmittag die nächsten Unwetter.

Wen sie treffen werden, ist laut hr-Meteorologe Tim Staeger schwer vorherzusagen. Prinzipiell sei ganz Hessen betroffen, im Südosten sei die Gefahr für Schauer und Gewitter aber etwas größer als im Nordwesten.

Dort, wo sie wüten, können laut Staeger punktuell innerhalb kürzester Zeit wieder große Mengen Regen fallen. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde seien möglich. Mancherorts könne sogar innerhalb weniger Stunden die Hälfte der durchschnittlichen Juni-Regenmenge fallen. "Der Regen kann lokal wieder Gullydeckel hochdrücken oder Keller volllaufen lassen", warnt Staeger. Auch Gewitterböen, Hagel und Blitzschlag seien möglich.

Sommerwetter ab Donnerstag

Auch am Mittwoch kann die feuchte Luft über Hessen noch einmal für Gewitter sorgen, so der Wetterexperte. Allerdings lasse das Risiko dann langsam nach und der Sonnenanteil nehme zu. Auch die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen an: Nach 25 Grad in Südhessen am Dienstag erwartet Staeger am Mittwoch rund 26 Grad und ab Donnerstag noch ein paar Grad mehr. "Möglicherweise schaffen wir sogar die 30 Grad am Wochenende, dazu wird es häufig freundlich und bis auf Weiteres auch trocken bleiben."

Wen die sommerlichen Temperaturen an den nächsten Badesee locken sollten, den warnt Staeger vor: "Die Wassertemperaturen sind noch niedrig im Vergleich zum Vorjahr, weil das Frühjahr so kühl war." Die Badeseen hätten da noch Nachholbedarf.

Außerdem empfiehlt Staeger dringend Sonnencreme. Gerade über die Mittagsstunden sei die UV-Belastung - und damit auch die Sonnenbrandgefahr - sehr hoch. "Das sollte man im Hinterkopf behalten - ansonsten kann man das Wetter in vollen Zügen genießen."

Denn ob es nach dem Wochenende auch weiter so sommerlich sonnig bleibt, ist laut Staeger noch nicht abzusehen. Ein ultrastabiles Hoch sei es nicht. "Ob dann nächste Woche die Tiefs wieder schwül-warmes Gewitterwetter bringen mit entsprechenden Problemen, das ist noch nicht ganz ausgemacht."

Viel Regen im Juni - aber ungleich verteilt

Insgesamt war der Juni in Hessen bisher überdurchschnittlich nass. Ein Drittel des üblichen Regens in diesem Monat sei schon gefallen, erklärt Staeger - allerdings sehr ungleich verteilt. Frankfurt und die Region rund um Alsfeld (Vogelsberg) sind demnach mit rund 70 Litern pro Quadratmeter nah am gesamten Monatssoll. "Andernorts, wie zum Beispiel in Sontra, ist noch fast überhaupt kein Regen runtergekommen."

Entsprechend unterschiedlich sieht es auch mit der Bodenfeuchte in Hessen aus. "Die oberen 25 Zentimeter sind in ganz Hessen mittlerweile gesättigt, außer vielleicht ganz im Süden Richtung Bergstraße und Odenwald."

In den tieferen Schichten dagegen entspanne sich die Lage nur langsam. Vor allem Richtung Südhessen gebe es sehr trockene Regionen, ebenso in Nordhessen. "Es dauert oft Monate bis das Wasser von den oberen Schichten durchsickert." Da dürfe es gern noch mehr regnen, findet Staeger.