Bis zu 30.000 Euro aus Schaustellerwagen in Limburg gestohlen

Unbekannte sind am Freitagabend in einen Schaustellerwagen in Limburg eingebrochen und haben aus einem Tresor zwischen 20.000 und 30.000 Euro gestohlen.

Auch eine Armbanduhr wurde nach Angaben der Polizei aus dem Wagen entwendet, der anlässlich eines Oktoberfestes auf dem Marktplatz abgestellt war.