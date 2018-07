Die Sommerhitze bleibt nicht ohne Folgen: Hessenweit spüren die Menschen zunehmend die Auswirkungen der anhaltenden Temperaturen von über 30 Grad: Grillverbote, abgesagte Feste, austrocknende Pflanzen. Ein Überblick.

30 bis 36 Grad - sonnig, trocken. Soweit die Wettervorhersage bis Freitagabend. Am Wochenende werde es dann nur minimal kühler, sagt hr-Meteorologe Marcel Herber, aber in den Spitzen immer noch bis zu 32 Grad warm. Bis Mitte nächster Woche lägen die Temperaturen in der Mitte bei um die 30 Grad, so der Meteorologe.

Abkühlung ist bis Mitte nächster Woche nicht in Sicht - auch nicht in Form von Regen: "Vielleicht kommt ab und an ein Gewitter, aber sonst bleibt es bis auf Weiteres trocken", sagt Herber. "Der Landregen, den wir bräuchten, ist derzeit nicht in Sicht."

Eigentlich lädt das warme Wetter ja gerade zum Grillen ein - aber das ist nicht mehr überall möglich. So haben zum Beispiel Wiesbaden, Darmstadt, Marburg und Frankfurt angekündigt, mehrere Grillplätze zu schließen. Grund ist die nach wie vor hohe Waldbrandgefahr. In Frankfurt hat die Stadt dafür an verschiedenen Orten sogenannte "mobile grüne Zimmer" aufgestellt, Pflanzenwände, die in dicht bebauten Gegenden Hitze und Lärm abmildern sollen.

In Darmstadt ruft die Stadt die Bevölkerung dazu auf, Pflanzen im öffentlichen Bereich zu gießen, weil das Grünflächenamt nicht mehr hinterherkomme. Schilder mit der Aufschrift "Wasserpate/in gesucht!" hängen an Bäumen. Gleiches gilt für Frankfurt. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) erklärte in einer Mitteilung, dass rund 200.000 Frankfurter Stadt- und Parkbäume Hilfe bräuchten. Bürger sollten die Bäume in ihrer Straße gießen.

Diese Bitte treibt Edwin Schneider "die Zornesröte ins Gesicht". Schneider ist parteiloser Bürgermeister von Ulrichstein (Vogelsberg). In Hessens höchstgelegener Stadt herrscht seinen Angaben zufolge seit Wochen Trinkwassermangel.

Seit vier Wochen werde das Wasser in Tankwagen aus anderen Orten herbeigefahren, was viel Geld koste - während die Frankfurter mit Trinkwasser aus dem Vogelsberg ihre Bäume gössen. "Die Frankfurter sollten das gezapfte Trinkwasser lieber nach Ulrichstein bringen, um es in den Hochbehälter zu schütten", schreibt der aufgebrachte Bürgermeister.

Auch Feierfreunde sind von der Hitze betroffen: So gilt für die erwarteten 30.000 Besucher beim Herzberg-Festival bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) seit diesem Donnerstag ein absolutes Feuerverbot. Geschäftsführer Gunther Lorz stellt klar: "Kein Grillen, keine Feuerschalen" auf dem Hippie-Festival. Wer Rauchen will, soll besonders vorsichtig sein. "Derzeit kann jede Glasscherbe einen Waldbrand auslösen." Die Feuerwehr sei ohnehin vor Ort.

Für die Besucher habe die Festivalleitung eine Lkw-Ladung Wasserflaschen geordert, die nun zum Selbstkostenpreis verkauft würden. "Wir sagen allen: Leute, passt aufeinander auf. Macht Eure T-Shirts nass oder eure Mützen", sagt Lorz. Das Programm habe sich nun etwas nach hinten verschoben - nachmittags machten viele Besucher gerne Siesta, dafür seien die Temperaturen nachts um 1 Uhr noch sehr angenehm. Lorz sieht es entspannt: "Vergangenes Jahr hatten wir Probleme mit zu viel Wasser, dieses Jahr haben wir eben zu wenig."

In Idstein (Rheingau-Taunus) wurde dagegen ein Volksfest abgesagt. Der Alteburger Markt im Stadtteil Heftrich, in den vergangenen Jahren Treffpunkt von rund 35.000 Besuchern, wurde für Donnerstag abgesagt. "Die Gefahr ist zu groß, dass ein Brand auf dem Gelände entsteht und sich dann weiter ausbreitet", teilte Idsteins Bürgermeister Christian Herfurth (CDU) mit. Der Grund: Direkt neben dem Festgelände habe zuletzt ein 20.000 Quadratmeter großer Acker "in voller Ausbreitung in Flammen gestanden".

Gleiches gilt für den traditionellen Heidelbeertanz in Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf), der für das erste August-Wochenende geplant war. "Wir haben die Verantwortung für weit mehr als tausend Besucherinnen und Besucher, den Wald und Rauschenberg", teilte Ortsvorsteher Michael Vaupel (Grüne) mit. Erstmals in der fast 60-jährigen Geschichte falle das Fest nun aus.

Und dann sind da noch die Gewässer. Auch sie leiden unter der Hitze. So kündigte die Stadt Kassel an, den stadtnahen Buga-See von der Feuerwehr durchmischen zu lassen, um mehr Sauerstoff in das Gewässer zu bringen. Denn bei der Hitze wachsen die Algen besonders gut, und die nehmen den übrigen Lebewesen im See den Sauerstoff weg.

Ähnlich hat die Feuerwehr in Dietzhölztal (Lahn-Dill) bereits am Mittwoch den Hammerweier bespült, um mehr Sauerstoff in das Gewässer zu bringen. Denn der Mandelbach, der sonst den See versorgt, ist versiegt. "Aus dem Weier ist ein Tümpel geworden", sagt Gemeindebrandinspektor Christian Brömer.

Vier Stunden waren die Feuerwehrleute am Mittwoch beschäftigt, um rund 400.000 Liter Wasser aus dem See herauszupumpen und mit viel Druck wieder hineinzuspülen. "Ansonsten droht der Weier zu kippen und die Fische sterben", sagt Brömer. Dem Angelverein drohe ein Schaden von rund 20.000 Euro.