Nach dem glutheißen Dienstag hat der Mittwoch noch einen draufgelegt. In Eschwege wurde Hessens bisheriger Höchstwert in diesem Jahr erreicht. Auch andernorts fielen Rekorde.

Videobeitrag Video Hitze in Hessen Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Gleich elf neue Temperaturrekorde hat der Mittwoch in Hessen hervorgebracht: An den überwiegend nord- und osthessischen Messstellen in Eschwege, Fulda-Horas, Cölbe (Marburg-Biedenkopf), Bad Hersfeld, Wesertal-Lippoldsberg (Kassel), Sontra (Werra-Meißner), Alsfeld-Eifa, Tann (Fulda), Homberg (Vogelsberg) und Neukirchen-Hauptschwenda (Schwalm-Eder) wurden die bisherigen Allzeit-Höchsttemperaturen übertroffen. Auch auf der Wasserkuppe in der Rhön stieg die Temperatur am späten Nachmittag mit 33,2 Grad so hoch wie nie zuvor.

In Eschwege fiel mit 39,2 Grad der bisherige hessische Hitze-Höchstwert des Jahres. Meist hatten die Rekordwerte seit dem heißen Sommer 2019 bestanden, in Fulda sogar seit August 2003.

Hessischer Rekord weiter bei 40,2 Grad

Bereits am Dienstag waren im Frankfurter Westend 38,4 Grad gemessen worden. Die vorherigen Höchstwerte des Jahres stammten vom 18. Juni, als in Geisenheim (Rheingau-Taunus) 36,4 Grad und in Offenbach 36,3 Grad gemessen wurden.

Die 40-Grad-Marke wurde damit nicht geknackt. Das ist in Hessen vor drei Jahren passiert: Am 25. Juli 2019 wurden im Frankfurter Westend 40,2 Grad gemessen, in Bad Nauheim wurden es am selben Tag 40,1 Grad.

Höchste Temperatur in Eschwege gemessen

Am heißesten wurde es in Hessen am Mittwoch an folgenden Messstellen:

Eschwege: 39,2 Grad

Fulda-Horas: 38,9 Grad

Bad Nauheim: 38,9 Grad

Cölbe (Marburg-Biedenkopf): 38,8 Grad

Bad Hersfeld: 38,8 Grad

Wesertal-Lippoldsberg (Kassel): 38,5 Grad

Sauna-Effekt bei Schwüle

Da zu den hohen Temperaturen am Mittwoch eine hohe Luftfeuchtigkeit kam, fühlte es sich vielerorts noch wärmer an - der sogenannte Sauna-Effekt trat ein. Der Donnerstag bringt nun eine Verschnaufpause: Bis zu 30 Grad werden es in Darmstadt, 26 Grad in Kassel und Fulda. Auch die Schwüle weicht im Laufe des Tages angenehmerer Luft. Am Freitag und am Wochenende wird es voraussichtlich ebenfalls nicht viel wärmer als 30 Grad.

Insbesondere älteren Menschen kann die Hitze trotzdem weiter zu schaffen machen: Viel zu trinken und die Sonne zu meiden, lauten wohl die wichtigsten Tipps.

Ein Ort, der garantiert Abkühlung verspricht, sind Freibäder. In Frankfurt haben Kinder bis 14 Jahre generell freien Eintritt in Schwimmbäder, angesichts der Hitze oder auch in den Sommerferien bieten das nun auch andere Kommunen in Hessen an: Es lohnt sich also, in der eigenen Stadt oder Gemeinde nachzufragen, welche Angebote es gibt.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen