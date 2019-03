In Hessen sind in diesem Jahr bisher zwölf Menschen gestorben, die an Grippe erkrankt waren. Das ist weniger als zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Und: Das Schlimmste scheint überstanden.

Im Zuge der Grippewelle sind in diesem Jahr bislang laut Sozialministerium zwölf Menschen gestorben. Im Vorjahreszeitraum waren es 33, also fast dreimal so viele. Auch die Zahl der bestätigten Grippefälle insgesamt ist laut Ministerium mit bisher 3.200 längst nicht so hoch wie 2018. Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt über 2.000 mehr.

Ministeriumsprecherin: "Höhepunkt der Welle scheint erreicht"

Ministeriumssprecherin Alice Engel bewertet die diesjährige Grippewelle als "der Jahreszeit entsprechend", aber nicht außergewöhnlich. Und: "Der Höhepunkt der Welle scheint erreicht." Darauf deuten auch aktuelle Daten des Robert-Koch-Institutes in Berlin hin. Demnach gehen in Hessen zwar immer noch sehr viele Menschen mit Atemwegsbeschwerden zum Arzt, aber weniger als noch im Februar.

Im vergangenen Jahr nahm die Grippewelle um diese Zeit, Anfang März, erst richtig Fahrt auf. In Frankfurt zum Beispiel wurden dem Gesundheitsamt Mitte März 2018 pro Woche fast 400 bestätigte Grippefälle gemeldet - fast doppelt so viele wie derzeit. Erst Anfang April verzog sich das Influenza-Virus wieder.

Nicht überall weniger Grippefälle

Dieses Jahr zeigt die Kurve demnach schon bedeutend früher nach unten. Eine Sprecherin des Robert-Koch-Institutes erklärt das mit dem Virus-Typ, der in diesem Jahr hauptsächlich grassiert. Derzeit werden vor allem Erreger des A-Typs nachgewiesen. Der A-Typ erreiche die maximale Ausbreitung in der Regel früher als die Influenza B, die vergangenes Jahr die Menschen quälte.

Allerdings ist die Grippewelle nicht überall in Hessen schon auf dem Rückzug. So ist etwa in Stadt und Kreis Kassel die Zahl der nachgewiesenen Fälle zuletzt gestiegen. Das Gesundheitsamt zählte in der vergangenen Woche 68 Influenza-Fälle, deutlich mehr als in der Vorwoche. Und eine klare Trendwende zeichnet sich dort noch nicht ab.

