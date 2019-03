In Hessen sind in diesem Jahr bisher zwölf Menschen gestorben, die an Grippe erkrankt waren.

Allerdings verlaufe die Grippewelle weniger heftig als im Vorjahr, teilte das Sozialministerium in Wiesabden am Mittwoch mit. 2018 habe es zu diesem Zeitpunkt bereits 33 Todesfälle gegeben, also fast dreimal so viele. Auch die Zahl der bestätigten Grippefälle insgesamt ist demnach mit bisher 3.200 längst nicht so hoch wie 2018. Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt über 2.000 mehr. Das Ministerium geht davon aus, dass der Höhepunkt der Grippewelle erreicht ist.