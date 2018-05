Weil er im Besitz von Kinderpornografie war, muss ein Mitarbeiter des Bistums Limburg 12.000 Euro Strafe zahlen. Rund 160 Fotos konnten auf dem Computer des Mannes sichergestellt werden.

Die Vorwürfe gegen einen engen Mitarbeiter des Limburger Bischofs waren im Februar 2017 laut geworden. Ermittler stellten damals im Büro und in der Wohnung des Mannes Datenmaterial sicher. Das Amtsgericht Limburg erließ nun wegen Besitzes von Kinderpornografie einen Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag dem hr.

Der Bistumsmitarbeiter hatte sich laut Strafbefehl insgesamt 88 kinderpornografische Bilder und 69 jugendpornografische Bilder verschafft. Er habe außerdem viermal Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten besucht.

Strafbefehl ist rechtskräftig

Bei fast allen Bildern handele es sich um Aufnahmen, die Kinder in sexualbetonten Posen zeigten. Die festgestellte Anzahl der kinder- und jugendpornografischen Dateien bewege sich, verglichen mit anderen Verfahren, im unteren Bereich, erklärte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.

Er wollte allerdings nicht bestätigen, dass der Beschuldigte unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe therapeutische Hilfe gesucht habe. Den Strafbefehl habe der 56-Jährige laut Amtsgericht Limburg bereits akzeptiert, und damit auch die Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 80 Euro.

Bistum schaltete Staatsanwaltschaft ein

Direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der Mitarbeiter, bei dem es sich nicht um einen Priester handelt, vom Dienst freigestellt worden. Das Bistum Limburg habe in dem Fall unverzüglich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und die Ermittlungen unterstützt, teilte die Diözese am Freitag mit.

Bis zum Abschluss des kirchenrechtlichen Verfahrens bleibe der Mitarbeiter vom Dienst freigestellt. "Das Bistum hat bei den staatlichen Stellen Akteneinsicht beantragt, um die im staatlichen Verfahren aufgekommenen Erkenntnisse im kirchenrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen", teilte die Diözese weiter mit.

Welche Folgen am Ende auf den Mitarbeiter warten, ist noch offen. Das Kirchenrecht sieht nach Angaben eines Bistumssprechers allgemein verschiedene Sanktionsmöglichkeiten vor: beispielsweise finanzielle Konsequenzen, Einschränkungen bei der Dienstausübung oder die Entlassung aus dem Klerikerstand.

Sendung: hr-iNFO, 04.05.2018, 14.00 Uhr