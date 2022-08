Darmstadts neuer Polizeipräsident will klare Grenzen ziehen

Björn Gutzeit ins Amt eingeführt Darmstadts neuer Polizeipräsident will klare Grenzen ziehen

In Darmstadt ist am Mittwoch der neue Präsident der südhessischen Polizei, Björn Gutzeit, in sein Amt eingeführt worden.

Er ersetzt Bernhard Lammel, der aus Altersgründen aus dem Polizeidienst ausgeschieden war. Innenminister Peter Beuth würdigte Gutzeit als "jungen Behördenleiter", der über viel polizeiliche Erfahrung verfüge. Der 50 Jahre alte Gutzeit war bereits von 2020 bis 2021 Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhssen.

Seit März 2021 war er Vizepräsident des mehrfach in die Kritik geratenen Polizeipräsidiums Frankfurt. Gutzeit sagte mit Blick auf rechte Chatgruppen bei der Polizei, man werde klare Grenzen ziehen. Zudem werde man Fehler offenlegen und transparent an ihnen arbeiten.