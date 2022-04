Blaulicht-Fahrt endet für Polizei mit Totalschaden - drei Verletzte

Schwerer Unfall an einer Kreuzung in Rüsselsheim: Ein Polizeiauto stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Offenbar hatte die Fahrerin die Streife trotz Blaulicht übersehen.

Das Polizeiauto war den Angaben zufolge am Samstagabend auf dem Weg Richtung Groß-Gerau, um dort zu einem Einsatz zu fahren. Die Beamten hatten demnach das Blaulicht angeschaltet.

An einer Kreuzung in Rüsselsheim kam es dann zum Unfall: Das Polizeiauto stieß nahe des Ortsteils Königstädten mit einem Pkw zusammen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei ein 22 Jahre alter und ein 23 Jahre alter Polizist, sowie die 67-jährige Autofahrerin aus Rüsselsheim verletzt. Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Es bestehe bei keinem von ihnen Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Autofahrerin übersah offenbar Polizeiauto

Der genaue Unfallhergang war am Abend noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die 67-Jährige in ihrem Opel Corsa das Polizeifahrzeug übersehen, während sie die Kreuzung überqueren wollte.

Unklar ist, wie schnell beide Autos unterwegs waren. Grundsätzlich gelte, so die Polizei, dass Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn Vorrang gewährt werden müsse. Die Polizisten sollten aber besonders bei Kreuzungen langsam fahren.