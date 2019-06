Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe bei Dillenburg hat die Evakuierung der Sperrzone rund um den Fundort begonnen. Bis 8 Uhr sollten alle Anwohner das Gebiet verlassen haben. Doch vereinzelt fanden Helfer immer noch Menschen in ihren Häusern.

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe im Dillenburger Stadtteil Niederscheld haben am Sonntagmorgen die Evakuierungsmaßnahmen begonnen. Dabei kam es nach Angaben der Stadt Dillenburg zu einigen Verzögerungen. Ursprünglich hätte der gesamte Bereich bis 8 Uhr geräumt sein sollen. "Doch wir haben festgestellt, dass in sich in einigen Gebäuden noch vereinzelt Personen aufhalten", erklärte Anja Graser, Sprecherin der Stadt Dillenburg auf Anfrage von hessenschau.de

5700 Menschen betroffem

Ob durch die verzögerte Evakuierung auch die geplante Entschärfung der Bombe verschoben werden muss, sei noch unklar, betonte Graser. "Es kommt nun darauf an, wie sich die Bevölkerung verhält". Nach Angaben der Dillenburger Feuerwehr waren ab dem frühen Sonntagmorgen Lautsprecherwagen unterwegs, um die Bewohner des Evakuierungsgebiets zu informieren.

Der Blindgänger war am Freitag bei der Sanierung einer Deponie in Niederscheld von Arbeitern entdeckt worden. Infolgedessen mussten am Sonntag rund 5700 Menschen ihre Häuser vorübergehend verlassen. Mehr als 550 Helfer waren nach Angaben der Feuerwehr Dillenburg während der Evakuierung im Einsatz - größtenteils Freiwillige. Notunterkünfte in den Stadtteilen Frohnhausen und Oberscheld hatten bereits seit Sonntagmorgen geöffnet.

Auch der Verkehr ist betroffen

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Der Bahnhof Dillenburg wurde ab 9 Uhr gesperrt. Die Züge halten in Herborn oder Haiger, von dort wird es einen Schienenersatzverkehr geben. Auch die Bundesstraße 277 ist ab dem Knoten Burg bis zum nördlichen Eingang des Schlossbergtunnels Dillenburg seit 9 Uhr gesperrt.