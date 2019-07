Blitzeinschlag in der Nähe von Twistetal [Videoseite]

Unwetter in Hessen

In Hessen haben Unwetter am Samstag für mehrere Einsätze gesorgt: Im Outdoorzentrum Lahntal stürzten Bäume um. Die A5 war zeitweise blockiert. Ein hessenschau.de-Nutzer filmte zufällig, wie ein Blitz in einen Baum einschlug.

Nutzer Jens Roth filmte am Samstag gerade vom Fenster aus, wie starker Regen auf die Straße prasselte. Plötzlich schlug genau vor ihm ein Blitz in einen Baum ein. Die Aufnahme aus der Nähe von Twistetal (Waldeck-Frankenberg) stellte er uns zur Verfügung.

Bäume wurden auch in Greifenstein (Lahn-Dill) in Mitleidenschaft gezogen. Im dortigen Outdoorzentrum Lahntal stürzten mehrere Bäume um und zerstörten Inventar wie Zäune oder Tischtennis-Platten. "Wir hatten heute viel Glück, so etwas hat man hier noch nicht erlebt", sagte Manfred Koehnlein vom Outdoorzentrum.

Diese Tiere im Outdoorzentrum Lahnhtal hatten Glück, sie blieben unverletzt. Bild © Manfred Koehnlein

Starkregen und umgestürzte Bäume sorgten auch auf Hessens Autobahnen für Probleme. Auf der A5 bei Bensheim (Bergstraße) blockierten umgestürzte Bäume zeitweise die Fahrbahnen und mussten von Einsatzkräften abtransportiert werden.