Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Blitzer auf der A661 mit schwarzer Farbe überschüttet.

Der mobile "Enforcement Trailer" in einer Baustelle in Höhe des Bornheimer Hangs in Frankfurt wurde dadurch funktionsunfähig, wie die Beamten mitteilten. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro, Zeugen werden gesucht.