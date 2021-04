Landesweit wird an mehr als 200 Stellen geblitzt

Landesweit wird an mehr als 200 Stellen geblitzt Bild © Imago Images

Achtung, hier werden Sie am Mittwoch geblitzt

Schön ans Tempo halten: Autofahrer, die am Mittwoch zu flott unterwegs sind, könnten schneller als sonst erwischt werden. Denn: Polizei und Kommunen überwachen an mehr als 200 Messstellen den Verkehr.

Radarfalle an einer Straße.

Vorsicht, (Radar-)Falle! In Hessen finden am Mittwoch großanlegte Verkehrskontrollen statt. Zwischen 6 Und 22 Uhr nimmt die Polizei beim sogenannten "Blitzmarathon" Raser ins Visier. Landesweit sind mehr als 500 Polizisten und Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen im Einsatz. Sie begeben sich an mehr als 200 Messstellen auf die Jagd nach Tempo-Sündern.

Die Kontrollstellen wurden vorab bekanntgegeben und sind hier in einer zwölfseitigen Übersicht der Polizei aufgelistet. Es geht der Polizei offenbar nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen.

Die Aktion findet im Rahmen einer europaweiten Kampagne statt mit dem Namen "Roadpol Speedmarathon". Roadpol ist ein kontinentales Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will.

205 Unfalltote in einem Jahr

Die hessische Polizei appellierte in einer Mitteilung : "Mit dem Druck auf das Gaspedal beeinflusst jeder Verkehrsteilnehmer die Sicherheit im Straßenverkehr und damit die Lebensqualität aller." Tempo-Verstöße seien keine Kavaliersdelikte.

Knapp 123.000 Verkehrsunfälle ereigneten sich im Vorjahr in Hessen. Mehr als 3.800 Menschen wurden dabei schwer verletzt, 205 Personen starben. Bei über einem Viertel der Schwerverletzten habe überhöhtes Tempo zum Unfall beigetragen, berichtet die Polizei. Bei Getöteten war dies bei knapp der Hälfte der Fall. "Damit ist Geschwindigkeit mit deutlichem Vorsprung die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten", warnen die Beamten.

Zwei km/h machen einen großen Unterschied

Alle Teilnehmenden im Straßenverkehr können zu mehr Sicherheit beitragen. Denn wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Reduzierung des Tempos innerorts um nur zwei Stundenkilometer die Zahl der Verunglückten um bereits 15 Prozent senkt.

Hessen beteiligt sich bereits seit Jahren am "Blitzmarathon". Im Vorjahr zog die Polizei eine positive Bilanz. 310.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Mehr als 12.000 davon fuhren zu schnell. Die Quote der Verstöße lag damit bei 3,92 Prozent. Damit fiel Ergebnis besser als zuvor aus (2018: 4,3 Prozent; 2017: 5 Prozent).

Innenminister: Menschen sensibilisieren

Innenminister Peter Beuth (CDU) resümierte erfreut: Die Aktion sorge dafür, dass die Menschen für das Thema Geschwindigkeitsverstöße sensibilisiert würden.

Der ADAC begrüßt zwar, wenn Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht werden, zweifelt jedoch an der Nachhaltigkeit: "Da solche öffentlichkeitswirksamen Kontrollen nur einmal jährlich stattfinden, droht der Effekt schnell zu verpuffen", sagt Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen in Frankfurt. Die Verkehrsteilnehmer könnten sich auf die erhöhte Blitzer-Gefahr einmal im Jahr leicht einstellen. "Danach gerät das Thema schnell wieder in Vergessenheit."

Im vergangenen Jahr gab es einige negative Ausreißer in der Blitzer-Bilanz. Beispiele: Auf der A480 beim Reiskirchener Dreieck fuhr ein Autofahrer 149 km/h statt der erlaubten 80. In der Innenstadt von Wiesbaden wurde ein Autofahrer mit 92 km/h geblitzt, erlaubt ist dort Tempo 50. Kopfschütteln verursachte eine Schulbus-Fahrerin. In Büdingen (Wetterau) donnerte sie mit 60 km/h durch eine 30er Zone - die Schulkinder hatte sie an Bord.

Erhöhung der Bußgelder beschlossen

Zu schnelles Fahren wird bald auch teurer: Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich in der vergangenen Woche auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Wann er in Kraft tritt, ist noch nicht ganz klar. Aber sicher ist: Er enthält eine drastische Erhöhung der Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Dabei gilt das Motto: Je schneller, desto teurer. Wer mit dem Pkw innerorts zum Beispiel 10 km/h zu schnell ist, muss künftig 30 statt 15 Euro zahlen. Verdoppeln werden sich die Bußgelder auch in den weiteren Staffelungen. 11 km/h bis 15 km/h zu schnell bedeuten 50 statt 25 Euro, bei 16 km/h bis 20 km/h zu schnell werden 70 statt 35 Euro fällig.

