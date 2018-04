An 300 Messstellen wird am Mittwoch in Hessen die Geschwindigkeit kontrolliert

Bild © picture-alliance/dpa

Geldbuße, Punkte oder gleich Führerscheinentzug: Temposünder müssen am Mittwoch mit deutlich mehr Kontrollen rechnen. Beim europaweiten "Speedmarathon" ist die hessische Polizei mit 300 Blitzern am Start.

213 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Unfällen auf hessischen Straßen ums Leben gekommen. Einige könnten vermutlich noch leben, wenn Autofahrer langsamer unterwegs gewesen wären.

Mit dem europaweit ausgetragenen "Speedmarathon" will die Polizei in Hessen und anderen Bundesländern am Mittwoch auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens hinweisen. Die Beamten veröffentlichten bereits eine Liste der Kontrollstellen in Hessen (pdf) .

Kontrollen von 6 bis 22 Uhr

Es gehe nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern auf Gefahrenstellen im Verkehr hinweisen, begründet die Polizei die Aktion. In Hessen soll es 300 Kontrollstellen geben, an denen rund 700 Polizisten und Mitarbeiter kommunaler Behörden im Einsatz sind. Geblitzt wird zwischen 6 Uhr früh und 22 Uhr abends. Die Polizei will den "Speedmarathon" auf Twitter und Facebook begleiten.

Zu hohes Tempo Hauptunfallursache

Im vergangenen Jahr ereigneten sich laut Polizei insgesamt 150.014 Verkehrsunfälle auf Hessens Straßen - mit 213 Todesopfern und 4.644 Schwerverletzten. 23.618 Verkehrsteilnehmer erlitten leichte Verletzungen. Bei Unfällen mit Toten und Schwerverletzten ist demnach die Geschwindigkeit mit deutlichem Abstand Hauptunfallursache.

Der letzte Blitzermarathon fand vor einem Jahr statt. Die Polizei nahm landesweit das Tempo von etwa 190.000 Fahrzeugen in den Blick. Ergebnis: rund 10.000 fuhren zu schnell.

