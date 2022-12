Böller durch Fenster geworfen – Mann in Neukirchen schwer verletzt

Schon vor Silvester hat es gefährliche Vorfälle mit Feuerwerk gegeben. In Neukirchen und Seligenstadt flogen Böller und Raketen in Wohnungen. Ein 21-Jähriger musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Seit Donnerstag sind Feuerwerkskörper im Handel erhältlich, bereits in der Nacht zum Freitag ist ein 21 Jahre alter Mann im nordhessischen Neukirchen (Schwalm-Eder) schwer verletzt worden – aber nicht etwa, weil er selbst mit Böllern hantiert hatte.

Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Ein durch die Fensterscheibe geworfener Feuerwerkskörper explodierte in seiner Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen an der Hand. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Gießener Krankenhaus.

Unbekannte hätten die Fensterscheibe vorher mit einem Stein eingeworfen, teilte die Polizei mit. Dann sei der Böller durch die kaputte Scheibe in den Raum geflogen, in dem sich der 21-Jährige gerade befand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung und des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Brand in Haus durch Rakete

Auch in Seligenstadt (Offenbach) warfen Unbekannte laut Polizei eine offensichtlich angezündete Silvesterrakete durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Die am Donnerstagabend durch den Rauchmelder aufmerksam gewordenen Hausbewohner konnten den Brand löschen. Verletzt wurden sie nicht.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Beamten bei rund 1.000 Euro. Zeugen sahen demnach zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren fliehen.

