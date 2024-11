Zu Halloween sind nicht nur Süßigkeiten gesammelt, sondern auch Böller gezündet und Eier geworfen worden. In Südhessen verfolgte ein verärgerter Bewohner ein Kind mit einer Spielzeugpistole bis nach Hause - und stritt mit dem Vater.

Nach Angaben der hessischen Polizeipräsidien gingen am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag viele Notrufe von Anwohnern und Anwohnerinnen in Städten wie Frankfurt, Offenbach, Gießen und in Westhessen ein. Im Bereich Südhessen gab es mehr als 80 Anrufe wegen Halloween-Störungen, die meisten zwischen 18 und 23 Uhr wegen Böllerzündungen und Eierwürfen, letzteres unter anderem in Griesheim (Darmstadt-Dieburg). Verletzt wurde durch die Eier- und Böllerwürfe nach ersten Erkenntnissen der Beamten niemand.

Die Böller stammten offenbar noch von Silvester und würden extra für Halloween aufbewahrt, vermuteten die Beamten. "Normales Halloween" reiche offenbar nicht mehr aus, es müsse mehr passieren, sagte ein Sprecher der Polizei. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Grusel-Fans und denjenigen, die davon gestört wurden.

Schüsse mit Gaspistole

In Reichelsheim (Odenwald) bedrohte ein Mann mit einer Gaspistole mehrere Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die bei ihm geklingelt hatten. Er schoss laut Polizei in die Luft, die Jugendlichen liefen davon. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte die Wohnung des 28-Jährigen und beschlagnahmten die Pistole.

In Einhausen (Bergstraße) fühlte sich ein Bewohner von einem klingelnden, maskierten Kind mit Spielzeugpistole offenbar so belästigt, dass er den Neunjährigen nach Hause verfolgte und seinen Vater zur Rede stellte. Dort kam es nach Polizeiangaben zu Handgreiflichkeiten. Die Beamten konnten den Streit schließlich schlichten.

Eier auf Hauswand geworfen

In Maintal-Bischofsheim (Main-Kinzig) gab es nach Polizeiangaben eine Schlägerei mit Pfeffersprayeinsatz. Demnach hatten Jugendliche Eier auf eine Hauswand geworfen. Der Besitzer hielt einen der Jugendlichen daraufhin fest. Die anderen flohen zunächst. Die Gruppe kam dann aber mit Verstärkung erwachsener Männer zu dem Haus zurück und es kam zum Streit.

Dabei war der festgehaltene Jugendliche in der Zwischenzeit vom Hausbesitzer schon wieder losgelassen worden und nach Hause gelaufen, wie ein Polizeisprecher erläuterte.

Garagenbrand und Mülltonnen in Flammen

Im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch (Offenbach) zündeten Unbekannte einen Böller an einer Garage, die dadurch in Brand geriet.

In Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) warfen Unbekannte einen Böller in eine Mülltonne, der daraufhin explodierte. In Bürstadt (Bergstraße) alarmierten Zeugen die Polizei, weil eine Gruppe Jugendlicher Böller in Pferdeboxen auf einem Hof geworfen haben soll. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief ergebnislos.

Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel rückten Feuerwehr und Polizei zu mehreren kleinen Bränden aus, unter anderem fingen dort Mülltonnen Feuer.