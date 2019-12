Böller in Toilette gezündet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Bad Nauheim (Wetterau) Böller in einem öffentlichen Toilettenhäuschen gezündet.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Gebäude sei beschädigt und die Toilettenanlage vorerst nicht nutzbar, teilte die Polizei am Montag mit. Zu der Höhe des Schadens machten die Beamten keine Angaben.