Böller löst Schulbrand in Maintal aus

In Maintal (Main-Kinzig) haben Unbekannte am Dienstagabend Böller in ein Schulzentrum geworfen.

Ein Gebäude auf dem Gelände der Werner-von-Siemens-Schule im Stadtteil Dörnigheim fing daraufhin Feuer. Die Feuerwehr rückte an und brauchte etwa drei Stunden, um den Brand zu löschen.

Das Gebäude, das vor allem von Vereinen und einem Jugendklub genutzt wird, ist nun eine Brandruine. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 100.000 Euro. Noch ist unklar, wer den Böller in das Gebäude geworfen hat. Die Polizei fahndete nach einem Tatverdächtigen. Ob der Vorfall mit Halloween zusammenhängt, konnten die Beamten nicht sagen.